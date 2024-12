Ravennatoday.it - Capodanno, nessuna ordinanza contro i botti: "Un provvedimento ha senso solo se applicabile"

Anche quest'anno l'Amministrazione comunale sceglie di non applicare ordinanze specifiche, come confermato in una nota dell'assessore alla Sicurezza Eugenio Fusignani, con concetti ribaditi anche nel question time del Consiglio comunale di lunedì. "Questa decisione si basa su due motivazioni.