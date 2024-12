Bergamonews.it - Capodanno in Piazzale degli Alpini sold out: tutti gli orari e le info utili

Bergamo. Dopo il tutto esaurito della scorsa estate, Voglio Tornare Negli Anni 90 torna a NXT, ina Bergamo, e bissa ilout nella notte più celebrata dell’anno.Il 31 dicembre l’attesa del nuovo anno sarà in compagnia del live show anni 90, che si conferma il più amato di sempre, facendo registrare il pieno di prenotazioni. Sarà una grande festa in piazza che vedrà protagonisti sul palco frontman, djs, ballerine, mascotte, tantissimi effetti speciali e la musica di un decennio iconico, che ha fatto la storia.L’evento è organizzato dal Comune di Bergamo in collaborazione con Shining Production.A partire dalle 21, in apertura di serata Radio Number One scalderà il pubblico con La Combriccola, il programma radiofonico condotto da Laura Basile, Sergio Sironi e Pat Romano, on air tutte le mattine dalle 7 alle 10, accompagnati dal dj-set di Alboss, per vivere il passaggio tra il 2024 e il 2025 all’insegna della spensieratezza e del divertimento.