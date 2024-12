Lecceprima.it - Capodanno dei popoli e della pace: per la prima volta l’evento in biblioteca

Leggi su Lecceprima.it

LECCE – Ildeiper laapproda in, promosso dal Centro multiculturale “Etnos” e giunto alla 27esima edizione, è occasione di integrazione e di festa per tutto il Salento e per le comunità straniere che lo vivono e abitano, un incontro.