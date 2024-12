Arezzonotizie.it - Capodanno da sold out, ma rispettando il decoro

Leggi su Arezzonotizie.it

Va verso il tutto esaurito ila Cortona, ultime disponibilità di posti per il Gran Galà e per il Concerto al Teatro Signorelli, mentre sono terminati i biglietti per la Colazione al Museo. Ultimi preparativi anche per la festa in piazza della Repubblica, evento a ingresso libero. Il.