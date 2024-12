Bresciatoday.it - Capodanno a Brescia, le disposizioni per la sicurezza

Leggi su Bresciatoday.it

" è la parola d'ordine del2025 in città.si prepara infatti a salutare l'anno nuovo con ben sei iniziative tra musica, spettacolo e teatro. Due, in particolare, gli eventi principali: la festa in piazza della Loggia, che dalle 21 ospiterà il concerto di, e.