Palermotoday.it - Capodanno 2025 al West Los Angeles Cafè: cenone, animazione e dj set

Leggi su Palermotoday.it

e dj set con Leonardo Salerno e Giuseppe Buscemi. Questi alcuni degli ingredienti delalLos, in via Galileo Galilei, 49.Nel corso della serata più lunga dell'anno in programma anche sorteggi premi e piccoli regali a sorpresa per tutti i.