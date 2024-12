Lanazione.it - Capodanno 2025 a Prato, vietati contenitori in vetro, spray e botti

, 30 dicembre 2024 - La sindaca diIlaria Bugetti ha firmato l’ordinanza che impone alcuni divieti nel centro storico dove domani notte, 31 dicembre, si svolgerà la manifestazione “Live Music" e ne rafforza altri in tutto il territorio comunale. In particolare dalle 23 di domani fino alle 3 del 1° gennaio, in tutta l’area interna alle mura, è fatto divieto di vendita e di introduzione di bombolettenebulizzanti i principi attivi a base di Oleoresin Capsicum, ammesse come strumento di autodifesa che però in questa circostanza potrebbero essere utilizzate impropriamente. E’ vietata anche la vendita e l’introduzione di bevande indi, alluminio o comunque qualsiasi materiale contundente, e di somministrazione per asporto di bevande di qualsiasi natura in bicchieri o altridi, salva la somministrazione al banco e al tavolo negli spazi in uso ai pubblici esercizi di somministrazione.