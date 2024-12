Sondriotoday.it - Cambi ai vertici della sanità provinciale: "Avvicendamento che non trova spiegazioni"

Leggi su Sondriotoday.it

Una decisione che non ha alcun fondamento logico e che rischia di penalizzare fortemente laprovincia di Sondrio, già in grande difficoltà. Non usa mezzi termini il sindaco di Sondrio Marco Scaramellini, per commentare il ribaltone aidi AtsMontagna e Asst Valtellina e.