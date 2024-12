Oasport.it - Calendario Mondiali volley femminile 2025: orari giorno per giorno, tv, quando gioca l’Italia

disi disputeranno in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre, con una formula totalmente rivista rispetto al recente passato: parteciperanno 32 squadre (otto in più rispetto alle ultime edizioni), che sono state suddivise in otto gironi da quattro compagini ciascuno, le prime due classificate accederanno agli ottavi di finale, dove inizierà la fase a eliminazione diretta, senza la disputa di ulteriori gironi come accadeva in precedenza.volerà in Asia per andare a caccia del secondo titolo iridato della propria storia, dopo aver conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Anna Danesi e compagne saranno tra le favorite della vigilia insieme a Serbia (Campionessa del Mondo), Turchia (Campionessa d’Europa), Brasile, USA, Cina e Giappone.