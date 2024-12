Oasport.it - Calendario Europei e Mondiali ginnastica ritmica 2025: orari giorno per giorno, programma, tv

Leggi su Oasport.it

disi disputeranno a Rio de Janeiro (Brasile) dal 20 al 24 agosto. La rassegna iridata rappresenta l’appuntamento più importante della stagione per l’universo dei piccoli attrezzi, pronto a iniziare il quadriennio che condurrà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Si preannuncia una kermesse altamente spettacolare e avvincente con cinque giorni di gare assolutamente da non perdere. La kermesse andrà in scena a due anni dall’ultima edizione e per la prima volta in Sudamerica.L’evento prevede tutti i concorsi: all-around per individualiste e per gruppi, tutte le specialità per entrambi i settori. Si incomincerà chiaramente con il turno di qualificazione individuale e poi via con i vari atti conclusivi. Ildettagliato della competizione, con glidelle varie gareper, non è ancora stato comunicato (verrà svelato verosimilmente in primavera).