Lanazione.it - Calendario delle sagre a Castiglion Fiorentino, c'è tempo fino al 31 gennaio

Arezzo, 30 dicembre 2024 –, c'èal 31. Prorogato al prossimo 31il termine ultimo per calendarizzare le iniziative disciplinate dal Regolamento comunale, feste paesane e rionali, religiose e degli spettacoli all'aperto in programma per il 2025 nel comune di. Successivamente l’approvazione delè prevista per la metà del mese di febbraio. Ad oggi hanno regolarmente richiesto la calendarizzazione il Terziere Porta Fiorentina per tutti gli eventi rionali 2025, il circolo di Manciano per la “Sagra dello Struzzo”, il circolo de “La Noceta” le iniziative legate a due prodotti gastronomici come il fungo porcino e la bistecca; 3 invece le richieste del circolo di Montecchio che esaltano i prodotti e le tradizioni locali come l’ocio, la bistecca e la castagna e infine l’associazione degli “Amici del Re della Macchia” per cinghiale alla Noceta "Si ricorda” - spiega l’assessore al Terzo Settore, Alessandro Concettoni – “che il Comune diha disciplinato lo svolgimentopaesane e feste rionali nel territorio comunale, mediante l’adozione di un apposito regolamento comunale, approvato con delibera nel 2015.