Calcionews24.com - Calciomercato Juventus, aggiornamenti su Antonio Silva: ecco la proposta fatta al Benfica

Leggi su Calcionews24.com

I bianconeri hanno messo sul piatto unainteressante per portarea Torino Ilè al lavoro per migliorare il reparto arretrato in vista dell’ultima metà di campionato. A riportare la novità è Gianluca Di Marzio che fa il punto della situazione su. L’addio di Danilo obbliga dunque i .