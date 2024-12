Calcionews24.com - Calciomercato Empoli, si punta al grande colpo dalla Roma Shomurodov. Le ultime sulla trattativa

Leggi su Calcionews24.com

, occhiti sudellaper potenziare ulteriormente l’attacco dei toscani. Ecco leIlvede come priorità quella di potenziare ulteriormente l’attacco, e già la squadra azzurra è pronta a voler trattare per un giocatore in particolare: rimasto ai margini di una big e pronta volersi rimettere in mostra. .