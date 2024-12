Sport.quotidiano.net - Calcio serie C. Gubbio, Di Massimo pronto al rientro. Scontro diretto contro la Lucchese

- Ildi mister Fontana entra oggi nella settimana che porta alla gara casalingaladel prossimo 4 gennaio. Ildi alcuni giocatori, unito ad un mercato che potrebbe rivelarsi movimentato fin da subito, sarà probabilmente di vitale importanza in vista delle gare a venire. A partire da quellai rossoneri toscani di domenica, che può considerarsi un vero e proprio, visto che gli uomini di mister Gorgone si trovano diciassettesimi a 19 punti, a -3 dalquattordicesimo. Classifica corta che si traduce in un disperato bisogno di portare a casa quanti più risultati utili il prima possibile, per evitare di rimanere invischiati nelle sabbie mobili delle zone fangose della classifica. Sotto questo aspetto il calendario non aiuta. Dopo la gara di domenica i rossoblù torneranno infatti in campo una settimana dopo al "Liberati" di Terni, che finora sta viaggiando su ritmi impressionanti, poi ospiterà al "Barbetti" il derby interno con il Perugia: la data da segnare è quella di lunedì 20 gennaio, cond’inizio alle 20:30, che potrebbe portare tanti tifosi nell’impianto eugubino.