Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Napoli. Risolto contratto in essere con Mario Rui

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il difensore, ex Empoli e Roma, era in scadenza a giugno 2026- Il difensore portogheseRui ed ilhanno concordato di comune intesa la risoluzione dei contratti ina partire dal 30 dicembre 2024. "IlringraziaRui per l'impegno profuso negli anni trascorsi in