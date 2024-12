Bolognatoday.it - Burnout, stress e magri guadagni: l’altra faccia del dottorato

Leggi su Bolognatoday.it

Un dottorando su due non potrebbe affrontare una spesa imprevista di 400 euro. Uno su quattro lavora più di 45 ore a settimana. La metà risulta ad alto rischio per quanto riguarda la propria salute mentale. La XI Indagine dell’Adi (Associazione dottorandi e dottori di ricerca in Italia) è la.