Romadailynews.it - Buon compleanno Corrado Passera, Alessandra Mussolini…

Leggi su Romadailynews.it

Mussolini, Diego della Valle, Franca Aldrovandi, Bruno Canino, Gavino Ledda, Patti Smith, Alberto Salerno, Antonio Pappano, Edoardo Garrone, Mauro Bergonzi, Massimo Artini, Domenico Criscito, Davis Curiale, Brenda Lodigiani, Laura Magitteri, Camila Giorgi, Vittorio Emanuele Propizio, Lilian Caputo, Enea Bastianini.Oggi 30 dicembre compiono gli anni: Franca Aldrovandi, cantante, conduttrice radio e tv, attrice; Bruno Canino, pianista, compositore; Gavino Ledda, scrittore; Silvano Bietolini, fantino; Lorenzo Cellerino, ex velocista; Bruno Corazzari, attore; Piergiovanni Malvestio, politico, imprenditore; Patti Smith, cantante, poetessa; Claudio Lusuardi, pilota moto.Inoltre, compiono gli anni: Alberto Salerno, paroliere, discografico; Fabrizia Castagnoli, attrice, doppiatrice; Francesco dall’Olio, ex pallavolista, allenatore; Diego della Valle, imprenditore; Roberto Abbado, direttore d’orchestra;, banchiere, manager, ex ministro; Aldo Stella, attore, doppiatore, dialoghista; Andrea Zingoni, regista, scrittore, artista; Angela Eugenia Nonnis, politica; Paolo de Rinaldis, ex hockeista, allenatore; Antonio Pappano, direttore d’orchestra; Stefano Vavoli, ex calciatore; Stefano Bonometti, ex calciatore Brescia, allenatore, dirigente; Edoardo Garrone, imprenditore, presidente Erg e ex presidente Sampdoria; Roberto Messini, attore;Mussolini, politica, attrice; Maria Carmela Verardi, ex cestista; Aurelio Canonici, direttore d’orchestra, compositore.