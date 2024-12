Oasport.it - Boxe, caos a Torre Annunziata: ordinato lo sgombero della storica palestra di Ernesto Bergamasco

Una passione da coltivare e tramandare.nel 1991 aveva fondato la Pugilistica Oplonti. Una storia lunga più di 30 anni nel rione popolare “Deriver” di. Un’opportunità per tanti ragazzi di trovare una propria identità attraverso lain, perché la vita può colpire ancor più duro che sul quadrato., atleta alle Olimpiadi di Monaco 72?, maestro noto a tutti e creatore di questo progetto, ci ha lasciato lo scorso marzo e i figli hanno dovuto fare i conti con le difficoltà di gestione. Problemi burocratici e una relazione dell’ufficio tecnico comunale sono andati a spegnere i sogni dei eredi dia fine ottobre. L’ordine di chiusura e diè stato perentorio, mentre la proposta alternativa ha fatto storcere il naso, cioè quella di condividere l’esperienza con altre società sportive del territorio non attrezzate però per le esigenze di una specialità particolare come la