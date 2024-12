Lanazione.it - Bovini al pascolo abusivo e cane troppo aggressivo

Leggi su Lanazione.it

VOLTERRAIldi ventiduee unmordace. Per i proprietari sono scattate le denunce per omessa custodia da parte dei carabinieri del nucleo Forestale di Volterra. Denunciate due donne. "I due casi, seppur diversi nella dinamica, pongono l’accento sull’importanza di una corretta gestione degli animali domestici e da allevamento", spiegano i militari. Il primo episodio riguarda un’azienda agricola del territorio. A seguito di una querela, i militari hanno denunciato la titolare dell’azienda per "introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e". I fatti risalgono al 5 dicembre quando 22 capi, a causa della mancata custodia da parte della proprietaria, sono entrati in un appezzamento di terreno coltivato a oliveto in località Placcavera, nel comune di Volterra provocando danni alla coltura.