Ilgiorno.it - Botti di Capodanno e animali: "Rischiano una notte da incubo, ecco i consigli per cani e gatti"

Si avvicinano i festeggiamenti per l'inizio del 2025. Un momento di festa che però può trasformarsi in un pericolo e in una enorme fonte di stress per i quattro zampe. L'associazione milanese Gaia& Ambiente ci spiega perché come difendere