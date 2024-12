Quotidiano.net - Borse europee in lieve calo, focus sull'inflazione spagnola e calo del greggio

Si muovono in levele principali, per alcune delle quali oggi è l'ultima seduta dell'anno. E' il caso di Milano (+0,11%) e Francoforte (-0,03%). Saranno invece aperte per metà seduta Parigi (-0,03%), Londra (-0,26%) e Madrid (+0,21%). Come sempre in questa fase dell'anno prevalgono le vendite per ridurre l'esposizione sui listini in una fase in cui prevale l'incertezza. In Spagna è cresciuta oltre le stime l'di dicembre al 2,8%, contro il 2,6% atteso e il 2% di novembre. Si tratta dell'unico dato macroeconomico europeo atteso oggi, mentre dagli Usa sono in arrivo l'indice Pmi di Chicago e quello manifatturiero della Fed di Dallas. Prosegue ildel(Wti -0,47% a 70,27 dollari al barile) e del gas (-0,71% a 47,39 euro al MWh), dopo che Gazprom ha annunciato il transito di 42,4 milioni di metri cubi di metano in Ucraina a 24 ore dalla scadenza dell'accordo tra Mosca e Kiev.