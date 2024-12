Ilveggente.it - Bologna-Verona, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Bologna-Verona è una partita valida per la diciottesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Contro il Torino, nell'ultimo turno di campionato, il Bologna ha portato a casa la terza vittoria in 4 giornate e sarebbe potuto essere en plein se i rossoblù, lo scorso 7 dicembre, non si fossero fatti riacciuffare in pieno recupero dalla Juventus, pareggiando 2-2 allo Stadium. La squadra di Vincenzo Italiano, in ogni caso, è in un gran momento di forma e non è neppure la lontana parente di quella che zoppicava ad inizio stagione. I punti, al giro di boa, sono 28 (con una gara in meno). Numeri identici, a questo punto del torneo, a quelli di un anno fa, quando sulla panchina del club felsineo sedeva Thiago Motta.