Lidentita.it - Bollette su e gasdotti chiusi: il 2025 dell’energia

Leggi su Lidentita.it

Ilneanche è arrivato e già porta in dote il primo (grande) problema: quelloe delle. L’Arera, l’autorità di regolamentazione per l’energia, ha già emesso la prima sentenza e cioè che il costo della luce per i clienti vulnerabili in maggior tutela salirà quasi di un quinto, per la precisione del 18,2 .su e: ilL'Identità.