Teleclubitalia.it - Blitz dei finanzieri nel napoletano: sequestrate 3 tonnellate di fuochi d’artificio illegali

Leggi su Teleclubitalia.it

Un’operazione ad ampio raggio condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, in vista delle festività natalizie e del Capodanno, ha portato al sequestro di oltre 3didi produzione artigianale, insieme a una vasta quantità di articoli contraffatti o non sicuri, per un totale di oltre 1.400.000 pezzi..L'articolodeineldiTeleclubitalia.