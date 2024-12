Ilrestodelcarlino.it - Blitz dei carabinieri a Jesi. Mezzo chilo di droga nel garage: arrestato

alla fine di agosto, quando sorpreso con più di due etti di cocaina, altri due etti di hashish e quasi quaranta grammi di marijuana. Finito in carcere prima di Natale, dopo l’esecuzione della sentenza: dovrà scontare cinque anni e nove mesi di reclusione, anche per un’altra condanna divenuta ugualmente definitiva. È quanto toccato ad un 29enne di origini sud americane, trasferito nella casa circondariale di Ancona-Montacuto daidi, in seguito alla pena inflitta dal Tribunale dorico. Il ragazzo si trovava già confinato agli arresti domiciliari. Era finito nei guai dopo un’importante attività investigativa portata avanti dai militari, frutto di mesi di indagini con le quali avevano chiuso il cerchio attorno ad alcuni giovani dediti allo spaccio di stupefacenti. Gli approfondimenti erano stati effettuati con numerosi pedinamenti e servizi di osservazione, tali da individuare il soggetto, localizzarlo e capire i suoi movimenti e le modalità con cui era sospettato di spacciaredi varia natura a differenti acquirenti del circondario.