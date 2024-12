Biden | Carter è stato un esempio per me

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

2.10 "Il presidente Jimmyunper me". Lo ha detto Joein una dichiarazione per commemorare la scomparsa di, morto ieri a 100anni. "Milioni di persone in tutto il mondo sentono di aver perso un amico" con la scomparsa di Jimmy. "Ha dedicato la sua vita agli altri. Ho parlato con i figli, il mio staff è in contatto con la famiglia" per onorare, ha messo in evidenza,in questi giorni alle Isole Vergini Americane per una settimana di vacanza.