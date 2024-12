Napolitoday.it - Biagio Izzo, Fausto Leali & Ivana Spagna e per finire Rosario Miraggio: tre giorni di spettacoli per il Capodanno a Bacoli

Tre appuntamenti di piazza, a, per salutare il 2024 e accogliere il nuovo anno che verrà. Tre- spiega in una nota il Vice Sindaco con delega a cultura, turismo ed eventi, Mauro Cucco -, tre show con tanta musica e comicità: tutti in Piazza Mercato, l'area parcheggio adiacente.