Latinatoday.it - Basket: partita dai due volti, ma alla fine la Benacquista Latina cede a Livorno

Leggi su Latinatoday.it

LaAssicurazioniesce sconfitta ddifficile gara di domenica 29 dicembre - 18esima giornata di campionato -;hanno pesato la caratura della Toscana Legno Piellee le assenze in casa nerazzurra dovute a problemi fisici di Rossi (in campo per soli 3.