B’Art | Residenza Artistica a Bassano in Teverina – Pubblicato il Bando per Opere Site-Specific

in, nel cuore della Tuscia viterbese, nasce, un ambizioso progetto diorganizzato dalla Rete di Imprese La Torre in collaborazione con il Comune diine finanziato dalla Regione Lazio. L’iniziativa si pone come un’opportunità unica per artisti emergenti, offrendo loro un’esperienza creativa immersiva in uno dei borghi medievali più suggestivi d’Italia.: Dettagli e ObiettiviIl progetto, che si svolgerà a marzo 2025, selezionerà otto artisti emergenti per sviluppareispirate al ricco patrimonio storico e paesaggistico diin. Lerealizzate saranno integrate nel tessuto urbano e naturale del borgo, unendo tradizione e contemporaneità in un dialogo artistico innovativo.