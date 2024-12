Modenatoday.it - Bancomat sabotati e poi scassinati, in manette dopo svariati colpi un 30enne

Leggi su Modenatoday.it

Manometteva i, 'incollando' letteralmente lo sportello della vaschetta dalla quale vengono erogate le banconote, in modo che chi si recava all'Atm 'sabotato' per fare il prelievo non riuscisse a prendere i contanti richiesti. Poi, tornava, scassinava lo sportello e prendeva i soldi che.