Atleti Aips 2024 vincono Biles e Duplantis | la sorprendente posizione di Jannik Sinner

La ginnasta americana Simonee il saltatore con l’asta svedese Armand “Mondo”, due delle stelle più brillanti delle Olimpiadi di quest’anno a Parigi, sono glidell’Anno, votati da 518 giornalisti di 111 paesi. Il tradizionale sondaggio di fine anno è dedicato al dibattito sugliche hanno dominato il mondo dello sport nell’anno in uscita., che ha vinto tre medaglie d’oro olimpiche e una d’argento a Parigi, ha ottenuto 703 punti per vincere il premio di miglior atleta femminile dell’anno per la quinta volta, davanti alla centrocampista spagnola e del Barcellona Aitana Bonmati, che è stata recentemente nominata miglior giocatrice Fifa per il secondo anno consecutivo (337 punti) e alla prima medaglia d’oro olimpica di Santa Lucia nei 100 metri e medaglia d’argento nei 200 metri, Julien Alfred, terza con 263 punti.