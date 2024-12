Ecodibergamo.it - Atalanta, il 31 dicembre i tifosi a Zingonia per salutare e ringraziare la squadra

CALCIO. In vista della partenza per Riyad dove lasfiderà l’Inter per la Supercoppa Italiana, isi sono dati appuntamento fuori dal campo di allenamento dei nerazzurri.