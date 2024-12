Ecodibergamo.it - Atalanta, dubbio Ruggeri e nodo-modulo per l’Inter: martedì 31 la partenza per Riad

CALCIO. Lunedì 30 dicembre l’esterno ha lavorato parzialmente in gruppo e potrebbe partire per l’Arabia Saudita in vista della gara di Supercoppa italiana di giovedì 2 gennaio. Dilemma assetto: conferma del 3-4-1-2 o attacco a tre?