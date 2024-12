Lettera43.it - Assolto in Egitto l’ex pornoattore con cittadinanza italiana Elanain Sharif

È stato, ex attore porno italoegiziano arrestato dopo essere stato fermato all’arrivo all’aeroporto del Cairo a inizio novembre. «Secondo quanto mi è stato riferito il 31 dicembre dovrebbe essere liberato ed è già stato convocato dal console. Il lavoro fra Farnesina e consolato sul posto, unitamente al legale egiziano, ha consentito di ottenere il proscioglimento in una vicenda piuttosto delicata», ha detto all’Ansa l’avvocato Alessandro Russo, che assiste la madre dell’uomo. La donna vive a Foligno, mentre il figlio – che nel mondo dell’hard era conosciuto con il nome d’arte di Sheri Taliani – risulta residente a Terni..Non è escluso che le autorità egiziane possano tornare a incriminareLa sentenza di primo grado pronunciata dal tribunale egiziano ha proscioltodai capi d’imputazione per incitamento al vizio, uso di Internet per commettere un reato e attentato ai principi della moralità della famiglia egiziana, reati previsti dall’ordinamento giuridico del Paese africano e legati alla sua precedente attività di, terminata alcuni anni fa.