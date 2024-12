Dilei.it - Ascolti tv del 29 dicembre, chi ha vinto tra Uno sguardo dal cielo e Tradimento

Il 2024 si conclude con gli ultimi programmi in onda alla domenica sera, tra inediti e repliche. La prima serata del 29è stata presidiata dal film Unodalin onda su Rai1, mentre Canale5 ha trasmesso i nuovi episodi di, la dezi turca che ha preso il posto de La rosa della vendetta. Programmazione rallentata invece sulle altre Reti, con Report di Sigfrido Ranucci a fare la parte del leone in assenza di Fabio Fazio, mentre l’approfondimento non di ferma su Rete4 con una nuova puntata di Zona Bianca di Giuseppe Brindisi.Su Rai2 abbiamo visto il film Una famiglia mostruosa. Italia1 invece ha trasmesso Batman Begings. Per quanto riguarda il Nove, abbiamo assistito a un Best of di questi primi mesi di messa in onda di Che tempo che fa, che torna in diretta dal 19 gennaio.