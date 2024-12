ASCOLTI TV 29 DICEMBRE 2024 | UNO SGUARDO DAL CIELO 142% TRADIMENTO 139% REPORT 102% CAOS MILAN TRA DS 9% E PRESSING 92%

Bubinoblog - ASCOLTI TV 29 DICEMBRE 2024: UNO SGUARDO DAL CIELO (14,2%), TRADIMENTO (13,9%), REPORT (10,2%), CAOS MILAN TRA DS (9%) E PRESSING (9,2%)

Leggi su Bubinoblog

TV 29• Domenica •Glitv di domenica 29con Unodal. Ecco tutti i dati di ieri. A pagina 2 troverete i dati della total audience. GruppiR A I24H – 3194 36.24PT – 7285 40.30M E D I A S E T24H – 3113 35.32PT – 6392 35.36Uno Mattina in Famiglia – 447 15.71Tg1 – 887 21.25Uno Mattina in Famiglia – 1373 25.38Check Up – 1350 22.13A Sua Immagine Giubileo + A Sua Immagine – 1068 16.97 + 1318 17.68Santa Messa – 1351 18.81Angelus – 1808 20.18Linea Verde – 1993 19.30 + 2772 22.25Tg1 – 4037 28.39Pres. Domenica In – 2560 18.84Domenica In – 2713 22.31 + 2058 19.13Domenica In: Saluti di Mara – 1859 17.32Da Noi. A Ruota Libera – 1771 14.28L’Eredità Weekend – 2708 18.34L’Eredità Weekend – 3701 22.31Tg1 – 4574 25.