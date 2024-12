Lanazione.it - Arezzo, sequestrati oltre 360 kg di fuochi d’artificio pericolosi

, 30 dicembre 2024 – La guardia di Finanza diha scoperto durante un controllo in un negozio fuoridi vario tipo – anche di categoria F4, ovvero quelli caratterizzati da elevato rischio – stoccati in maniera non idonea, non assicurando le cautele minime previste dalla normativa in vigore e quindi potenzialmente in grado di poter provocare, in caso di innesco accidentale, ingenti danni alle persone, al fabbricato e alle abitazioni circostanti. I fuoriindividuati nel negozio, pari a 363 kg di materiale, sono statie il titolare dell’attività commerciale, un uomo di origini cinesi, è stato denunciato alla procura della Repubblica diper il reato di commercio abusivo di materie esplodenti.