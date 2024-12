Ilrestodelcarlino.it - Ana uccisa dal marito, i figli minori ascoltati dal gip. “Hanno provato a difendere la mamma”

Pesaro, 30 dicembre 2024 – “Ha detto di averla, ma non ha potuto fare niente per salvarla”. L’avvocato Francesca Conte, che assiste iAna Cristina Duarte Correia, la 38ennenella sua casa di Saltara la notte tra il 6 e il 7 settembre per mano di suo, il 54enne Ezio di Levrano, era presente questa mattina nell’aula del gip di Pesaro. Durante l’incidente probatorio sono statii duemaggiori nati dal matrimonio con la giovane brasiliana. Il maggiore dei tre, 14enne, è stato il primo a rispondere alle domande del giudice Gasparini raccontando di aver cercato di intervenire in favore della. “I ragazzi (di 6, 12 e 14 anni, ndr) – continua l’avvocato Conte – purtroppoassistito in diretta all'accoltellamento. Tutti e tre sono accorsi perché sono dei ragazzi molto uniti, questo l'ha confermato anche la ragazza”.