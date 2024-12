Cataniatoday.it - Amts, mobilità straordinaria per la notte di San Silvestro

Come di consueto, il servizio di trasporto pubblico urbano per il giorno 31 dicembre prevede che i mezzi effettueranno l’ultima partenza alle ore 21 circa.In occasione delle manifestazioni previste in centro città ladi Capodanno, al fine di agevolare gli spostamenti dei cittadini verso.