Casertanews.it - Allarme ladri, banda dell’Alfa Stelvio si aggira fra le case per svaligiare

Leggi su Casertanews.it

in azione a Gricignano d'Aversa. Malviventi sino per le strade della città a bordo di unadi colore nero, andando a caccia di abitazioni da. Sono almeno in tre, con il volto travisato da cappellino, cappuccio e scaldacollo.L’ultimo tentativo di furto.