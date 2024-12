Alba Parietti l’incidente in montagna | Sono stata investita da un minorenne

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –vittima di un incidente in. La conduttrice televisiva si trovava sulle piste da sci a Courmayeur quando ècolpita, a grande velocità, da un ragazzo. Con un post condiviso su Instagram,si è lasciata andare a un lungo sfogo in cui ha spiegato la dinamica del: “Ieri, durante una giornata sugli sci,da unche procedeva a grande velocità, in un momento in cui le piste erano quasi vuote.mi ha causato un trauma al ginocchio e oggi mirecata all’Ospedale Umberto Parini di Aosta per farmi visitare”, ha raccontato a corredo della foto che la ritrae sulla sedia a rotelle tra le mura dell’ospedale. La conduttrice, che si trovava in vacanza insieme al compagno Fabio Adami, ha ringraziato tutto lo staff medico che si è preso cura del suo ginocchio tempestivamente: “rimasta colpita dall’estrema cura, professionalità e attenzione dimostrate non solo nei miei confronti, ma verso tutti i pazienti presenti, nonostante il periodo festivo – continuaPairetti.