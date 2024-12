Ilgiornaleditalia.it - Agguato a pullman calciatori Palermo, Club "Episodio inquietante"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

L'al rientro della squadra dalla trasferta di Cittadella- Notte di paura per ie dirigenti del. Ildella squadra, rientrato in città dopo la trasferta contro il Cittadella nella quale la formazione di Dionisi ha perso per 2-1, è stato bloccato da un grupp