"Adottate (anche a distanza) i mici disabili"

Natale è passato ma non c’è una scadenza per esaudire i desideri. Ne sono convinti i volontari di “Balzoo Disabilandia“, organizzazione no profit che offre una casa a gattiin via Pietro Della Valle, in zona Crescenzago, dove ipiù sfortunati trovano amore; porte aperte a chi vuole adottarli o coccolarli, oppure lasciare una donazione. Un appello che si rinnova. "Mentre alcuni dei nostri ospiti – si legge sulla pagina Instagram dell’associazione – soffrono tanto la mancanza di una famiglia propria, altribussano alla nostra porta per essere accolti e strappati a un destino crudele. Ma come accogliere nuovi ospiti se quelli che abbiamo già non vanno a casa?". È possibile"adottare a". Questo "significa creare un legame unico e vero, che parla di cura e di affetto,se si è lontani o non si ha la possibilità di portare ilo a casa con sé! È un modo per sostenere concretamente il gatto e le spese di Casa Disabilandia.