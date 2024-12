Imolaoggi.it - Acca Larentia, Ruotolo (Pd): ‘sciogliere le organizzazioni fasciste’

Leggi su Imolaoggi.it

“Anche quest’anno ci sarà il raduno fascista, come ogni 7 gennaio, nella ricorrenza dei fatti di. Nel frattempo è anche apparsa una targa firmata ‘i camerati’ che esalta chi è morto per ‘la tradizione’, che va immediatamente rimossa in via Evandro, a pochi passi dalla sede di. La città di Roma.