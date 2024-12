Abusi Trump dovrà versare 5 milioni $

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.10 Una Corte d'appello Usa ha confermato il verdetto di una giuria che ordina al presidente eletto Donalddi pagare 5di dollari persessuali alla scrittrice E. Jean Carroll e per averla diffamata. In un processo civile il tycoon è stato riconosciuto colpevole di aver abusato della donna in un camerino di un grande magazzino di Manhattan nel 1996.è stato condannato a pagare 2di dollari persessuali e 3di dollari per diffamazione.