Fanpage.it - A che ora chiude la metro a Roma a Capodanno 2025: orari di mezzi e bus il 31 dicembre e 1 gennaio

Leggi su Fanpage.it

Per, così come per tutto il periodo di festività invernali, anche ipubblici ail 31e 1sono potenziati: lechiudono alle 2.30 e i bus terminano le corse alle ore 8 della mattina.