A Catania arriva la “bomba Sinner” | oltre 700 botti fatti in casa sequestrati dalla Polizia

Ladi Stato ha sequestrato centinaia di ordigni rudimentali, noti come 'bombe Sinner', a. Arrestati un 37enne e un 36enne per porto in luogo pubblico e detenzione di ordigni. Uno dei due aveva trasformato una parte della suain un laboratorio abusivo. Anche a Gioia Tauro scopertaGuardia di Finanza una tonnellata di fuochi illegali.