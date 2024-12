Viterbotoday.it - 4 ricette semplici per riciclare pandori e panettoni avanzati

Leggi su Viterbotoday.it

Cosa fare quando in casa sonopandoro e panetto in grande quantità. La risposta èssima: riciclo. Una soluzione per rinnovare e rendere ancora più gustosi questi classici natalizi c'è: riutilizzare questi prodotti per dare vita a nuovi dessert. Vediamo alcuneper.