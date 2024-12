Lalucedimaria.it - 30 dicembre: preghiera alla Madonna della Nube, un miracolo inaspettato

Leggi su Lalucedimaria.it

Il 30, la Vergine Maria appare a centinaia di testimoni, con in braccio Gesù Bambino, una scena davvero insolita che si palesa davanti a tutti i presenti. È in corso una sentita processione per chiedere l’intercessioneVergine Maria per la guarigione del vescovo molto malato. Ogni anno si celebra una processione in onore . L'articolo 30, unproviene da La Luce di Maria.