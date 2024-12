Sbircialanotizia.it - 2025, Vaia: “Rilanciare il welfare, aiutare i giovani e non lasciare soli i caregiver”

Leggi su Sbircialanotizia.it

"E' il mio augurio per gli italiani ma anche un auspicio che credo troverà terreno fertile" "Il, è il desiderio dei tanti, sia l'anno dell'inversione di paradigma: fine delle guerre, meno armamenti e più fondi per incentivare il lavoro per i, per sostenere le famiglie, peri più fragili. Un maggior impegno .